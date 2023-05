Andrea Augello, il ricordo di Giorgia Meloni. Oggi, martedì 2 maggio, si sono tenuti i funerali del senatore sessantaduenne Andrea Augello, eletto nelle fila di Fratelli d’Italia, alla basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma. Il senatore ha perso la vita lo scorso 28 aprile dopo una lunga malattia. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, ha voluto ricordare Augello con parole commosse e affettuose. “È difficile parlare oggi, non solo perché gli volevo sinceramente bene, ma perché era una persona che viveva come una responsabilità il suo essere al mondo: più che il dolore, non sopportava il fatto di non poter più camminare fisicamente a testa alta e combattere in prima linea”, ha dichiarato Meloni durante l’ultimo saluto.

Il senatore Andrea Augello

Giorgia Meloni ai funerali di Augello, il suo ricordo

Funerali del senatore Andrea Augello, il ricordo di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha descritto Augello come una persona sempre allegra e capace di strappare un sorriso anche ai suoi avversari politici. “Aveva quella spavalderia guascona che riesce a strapparti un sorriso anche da avversario, ma era comunque dotato di un’umanità straordinaria e di un’ironia che appartiene solo alle persone intelligenti. Sapeva ridere e far ridere di tutto”.



La presidente del Consiglio ha anche voluto ricordare l’incontro con Augello in cui il senatore le aveva rivelato della sua malattia e della morte sempre più vicina. “Pensavo dovesse dirmi qualcosa sulle elezioni successive, gli ho detto che avevo appena 20 minuti“, ha raccontato Meloni. “Mi ha guardato e mi ha detto sto morendo. Non sono riuscita a dire niente e lui mi ha risposto Giorgia, non fare così, pensa a me che devo dirti che devo morire in 20 minuti…”.

Ai funerali di Augello hanno partecipato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente del Cnel Renato Brunetta, alcuni membri del governo e molti altri esponenti della politica italiana. Con loro c’era anche la moglie di Augello, Roberta Angelilli, oggi vicepresidente della Regione Lazio.