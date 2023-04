Marco Travaglio scatenato contro Giorgia Meloni: “Cameriera fedele di Biden”

Marco Travaglio si dimostra ancora una volta spietato nel giudizio su Giorgia Meloni. Ospite per l’ennesima volta di Lili Gruber a Otto e mezzo, il direttore del Fatto Quotidiano discute con Italo Bocchino del ruolo che il presidente del Consiglio italiano sta svolgendo a livello internazionale. Travaglio critica in particolar modo la posizione del governo di centrodestra sulla guerra in Ucraina e la presunta sottomissione di Palazzo Chigi ai voleri del residente americano Joe Biden. Il quadro che ne esce non risulta per nulla edificante per la Meloni, bollata anche come “cameriera”.

Secondo Italo Bocchino, Giorgia Meloni “può essere un modello per i partiti conservatori in giro per il mondo”. Un giudizio che non trova per nulla d’accordo Marco Travaglio. “Dubito che possa esserlo, perché i conservatori americani da secoli alternativamente ai democratici mandano alla Casa Bianca dei loro esponenti. – obietta il direttore del Fatto – La novità italiana rappresenta dalla Meloni, invece, è che un partito di derivazione post-fascista è arrivato a Palazzo Chigi dopo che un altro tipo di conservatore, peraltro tutto strano e molto più simile a Trump di quanto non lo sia la Meloni, cioè Berlusconi, ci era già arrivato tre volte”.

Travaglio contro Meloni: “Cameriera di Biden”

“Giorgia Meloni si era proposta di portare in Italia il modello Trump e adesso è la cameriera fedele di Biden. – affonda ancora il colpo Travaglio – Quindi le è toccato in sorte di fare l’ancella di un presidente democratico. Credo che in Europa non esista un governo così beotamente fedele a Biden, se si escludono forse il governo polacco e i governi baltici”, insiste il giornalista.