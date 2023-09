Orsa Amarena, parla l’uomo che l’ha uccisa: “Ecco cosa è successo”

L’uomo che qualche giorno fa nella zona di San Benedetto dei Marsi (L’Aquila) ha sparato all’orsa Amarena uccidendola è indagato dalla procura di Avezzano con l’ipotesi di reato di uccisione di animale per crudeltà o senza necessità. Il 56enne decide però di sfogarsi rilasciando alcune dichiarazioni all’Ansa. A.L., queste le iniziali del suo nome, ricostruisce quanto accaduto secondo lui e rivela anche che lui e la sua famiglia stanno ricevendo innumerevoli minacce di morte.

Leggi anche: Uccisa l’Orsa Amarena, uno dei simboli del Parco Nazionale d’Abruzzo

Il killer dell’orsa Amarena denuncia minacce di morte

“Sono tre giorni che non dormo e non mangio. – sbotta l’uomo che ha sparato all’orsa Amarena – Non vivo più, ricevo in continuazione telefonate e minacce di morte, messaggi. Hanno perfino chiamato mia madre 85enne. Tutta la mia famiglia è sotto una gogna”, rivela preoccupato lo sparatore di San Benedetto dei Marsi.

“Ci devi passare per capire quello che sto provando ora. – aggiunge l’uomo che ha sparato all’orsa Amarena – Ho sbagliato. L’ho capito subito dopo aver esploso il colpo. I carabinieri li ho chiamati io. È successo qui. – Prosegue il suo racconto raggiungendo il pollaio dove ha sparato ad Amarena – In uno spazio piccolissimo io mi ero appostato per vedere chi fosse. Mi sono trovato all’improvviso quest’orso e ho fatto fuoco per terra, non ho mirato, il fucile aveva un solo colpo”.