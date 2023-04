Ponte del Primo Maggio sotto la pioggia, le pessime previsioni per l’Italia

Previsioni meteo per il Primo Maggio. Temperature in picchiata e temporali. Si è già chiusa la breve parentesi anticiclonica che ha accompagnato lo Stivale dal 26 aprile. L’alta pressione africana cede in queste ore alla goccia fredda atlantica che arriva sull’Europa. Già dal primo pomeriggio di oggi, sabato 29 aprile, si registra un generale aumento delle nubi al Nord e al Centro, ma presto toccherà anche al Sud.

>>>>> La Juventus rischia la Serie B, ecco perché

Nuova ondata di maltempo per il Primo Maggio in Italia

L’Italia nella morsa della pioggia per il ponte del Primo Maggio

Le prime regioni interessate già in queste ore da deboli piogge sono le regioni delle Alpi occidentali e la Liguria. Ma nel corso del pomeriggio e della sera le piogge avranno conquistato già il Nordovest e gran parte del medio e basso Adriatico. Sono previsti cumuli di pioggia fino a 40 millimetri, l’equivalente a 40 litri per metro quadrato. I fenomeni si estenderanno e peggioreranno nelle successive 24-48 ore: le previsioni meteo per il Primo Maggio prevedono l’arrivo di un vortice ciclonico s’impadronirà di tutto il territorio italiano, con rare eccezioni, andando anche ben oltre la Festa dei Lavoratori.

Leggi anche: Ecco quanto spende Elly Schlein per la sua personal shopper.

: Open To Meraviglia, bufera social sugli ideatori della campagna.

Berlusconi ha detto basta, addio al Giornale.