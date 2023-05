Giovane sposa investita e uccisa da un’auto il giorno del suo matrimonio Cronaca

Il colmo dei colmi è forse perdere la vita in uno dei giorni più felici della propria esistenza. È quanto accaduto ad una donna di 34 anni, Samantha Miller, morta in maniera tragica nel giorno del suo matrimonio. La terribile notizia arriva da Folly Beach, in California, dove venerdì scorso la sfortunata protagonista di questa vicenda è stata investita e uccisa da una pirata della strada. Il marito Aric Hutchinson di 36 anni è rimasto gravemente ferito nell’incidente.

Non ha potuto godersi che pochi minuti del matrimonio appena celebrato con l'amore della sua vita. Poi un triste destino si è abbattuto su Samantha Miller. La donna è stata travolta da un'auto lanciata a folle velocità mentre lasciava il ricevimento matrimoniale il golf car per raggiungere l'albergo dove avrebbe dovuto trascorrere la prima notte di nozze con il marito Aric. Ma l'impatto violentissimo non le ha lasciato scampo ed è morta. Alla guida dell'automobile c'era una ragazza di 25 anni, Jamie Lee Komoroski, posta ora in stato di fermo dalla polizia della California con l'accusa di omicidio stradale e altri tre capi di accusa. Pare infatti che la giovane investitrice viaggiasse ad una velocità alta più del doppio rispetto al limite consentito. E che fosse anche sotto effetto dell'alcol. Anche per questo Samantha Miller è morta nel giorno del suo matrimonio.

Da quanto si apprende i due sposi, Samantha Miller e Aric Hutchinson, stavano viaggiando sulla macchinetta utilizzata di solito sui campi da golf insieme ad altre due persone, quando l’auto guidata da Jamie li ha travolti in pieno, senza nemmeno rendersi conto delle lattine attaccate all’auto degli sposi e alla scritta ‘just married’, tipica di un matrimonio americano. Inutili i tentativi di rianimare la giovane sposa che è morta poco dopo. Il marito, invece, ha subito diverse fratture ossee e una lesione cerebrale. “Mi è stato consegnato l’anello nuziale di Aric in un sacchetto di plastica in ospedale, cinque ore dopo che Sam glielo aveva messo al dito e si erano letti a vicenda i loro voti. – questo il drammatico messaggio della mamma dello sposo – Aric ha perso l’amore della sua vita”.

