Vincenzo Mollica, storico giornalista culturale e volto della Rai e di Sanremo, da tempo è andato in pensione ed è affetto dal Parkinson, dal diabete e dall’uveite che lo sta rendendo cieco. Nonostante questo, è riuscito a ritagliarsi uno spazio sociale, le sue “Istantanee”, in cui con brevi messaggi video, piccoli testi o disegni riesce a comunicare i suoi pensieri. Commovente la sua dedica al vincitore dell’ultimo festival di Sanremo, Marco Mengoni, nel registrare la quale a stento trattiene le lacrime.

Marco Mengoni con la palma d’oro del Festiva di Sanremo 2023

Le lacrime di Vincenzo Mollica nella sua dedica a Marco Mengoni

Nel suo video su Instagram, Mollica ricorda il Mengoni giovanissimo. “La sera che Amadeus ha pronunciato il suo nome come vincitore del Festival di Sanremo mi sono commosso, perché mi sono tornate in mente tutte le cose bellissime che ho fatto con Marco da giovane“. “Mi ha sempre colpito per la sua enorme sensibilità, umanità e umiltà, cosa rara di questi tempi“.

Marco Mengoni con il Kingdom Choir a Sanremo 2023

La “voce meravigliosa, che può raccontare con onestà e dignità l’avventura umana” di Mengoni lascia Mollica con un nodo alla gola per qualche istante. A quel punto, il giornalista parla della cover di “Let it be”, che Mengoni ha realizzato con il Kingdom Choir. “Anche quella è andata dritta al cuore. Tutte le volte che Marco canta lo fa andando all’essenziale delle cose, cercando quello che della vita vale davvero la pena di essere vissuto”. Marco Mengoni ha vinto l’edizione 73 del festival di Sanremo, la sua seconda vittoria, dopo dieci anni dalla prima con “L’essenziale”, si è aggiudicato anche la vittoria nella serata delle cover. La sua canzone, “Due vite“, ha ricevuto anche il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale.

Vincenzo Mollica recente ospite di Viva Rai 2 per i suoi 70 anni con Rosario Fiorello

L’augurio di Vincenzo Mollica per Marco Mengoni

Parlando del suo “pupillo”, Marco Mengoni, Vincenzo Mollica si commuove. Arriva al suo augurio finale visibilmente emozionato: “Mi auguro che vada sempre avanti così, con l’arte e la bravura che vivono nel suo cuore. Una cosa è sicura: non perdetevi mai ogni volta che Mengoni canta, perché ha sempre qualcosa da dire sul serio”.

