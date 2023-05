Elisa Esposito, la “prof. di corsivo”: “Se guadagnate poco è colpa vostra”

La prof. di corsivo su TikTok, Elisa Esposito, torna a fare polemica: “Se guadagnate poco è colpa vostra”, dice, rispondendo agli haters. “Se guadagnate uno stipendio normale o di 1300 euro al mese, la colpa è solo vostra.” Così inizia il video su TikTok la ventunenne. Nel video, si rivolge a coloro che l’accusano di non avere un lavoro serio e di pensare che la sua fortuna nel guadagnare attraverso i social media non durerà per sempre, sostenendo che un giorno la sua carriera finirà. “Dietro a questo tipo di commenti vedo molta cattiveria, ma soprattutto molta invidia. Se guadagnate 1300 euro al mese, la colpa non è mia. Con tutto il rispetto per coloro che guadagnano quella cifra, perché io vivo ancora con i miei genitori che svolgono un lavoro umile”, ha dichiarato l’influencer in risposta alle accuse, anche da parte dei suoi follower che la invitano a cercare un lavoro.

>>>>> Max Gazzè condannato per abusivismo edilizio

Elisa Esposito

“Se guadagnate poco è solo colpa vostra”, l’influencer Elisa Esposito su TikTok

Ecco cos’ha detto la prof. di corsivo, Elisa Esposito, che ha anche detto di aver aperto un profilo su Onlyfans. “Non ho colpe, così come l’Italia non ne ha: la colpa non è di nessuno se non vostra”, ha aggiunto Esposito, spiegando che per lei non è stato facile raggiungere il successo: “Ho completato gli studi e mi sono diplomata, ho fatto la mia prima apparizione in TV durante il periodo degli esami ed è stato difficile conciliare le due cose”.

Successivamente, ha specificato di aver ottenuto un diploma in estetica: “In futuro potrei aprire un centro estetico, quindi non venite a dirmi che dopo la fine della mia carriera sui social non farò nulla. Potrei anche comprare una casa e affittarla, e da lì arriveranno entrate di denaro. Non ho paura del mio futuro, anzi sono serena”. E ha aggiunto: “Molti mi augurano il fallimento, perché si rode che una ragazza di 20 anni guadagni tutti quei soldi. Mi dispiace essere dura o cattiva, ma aprite gli occhi: se guadagno quello che guadagno, è solo grazie a me stessa. Non ho avuto l’aiuto di nessuno, ho costruito tutto da sola”.