Lutto ad Agropoli per la prematura e improvvisa scomparsa di Manola Maira. La 35enne è stata colpita da un malore mentre era in auto con la madre. Il tempestivo intervento +del 118 – allertato da alcuni passanti – è stato del tutto inutile. Durante il tragitto verso l’ospedale, infatti, il suo cuore ha smesso di battere.

Il malore improvviso

La madre non appena ha notato che la figlia era in difficoltà ha accostato la macchina ed ha chiesto aiuto.

Alcuni passanti hanno soccorso la giovane donna, finché non è sopraggiunto l’intervento del 118. Per la 35enne purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è deceduta durante il tragitto per raggiungere l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Sul luogo della tragedia sono successivamente sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Agropoli per accertare la cause naturali del decesso.

Moltissimi messaggi di cordoglio sui social

Manola, originaria della provincia di Napoli, lascia il compagno Bruno e una bimba di appena 6 anni. La notizia del suo decesso ha lasciato sgomenta la comunità di Agropoli.

Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio. “È da non credere ed inizio a pensare che non sia solo destino – ha scritto un’amica, Cindy – ti ho conosciuto come una ragazza dura più del ferro testarda decisa e caparbia. Sei diventata una donna forte ribelle, autonoma. Una super mamma e spero davvero quella forza si infonda nella tua bambina… fa male al cuore”.

