Meteo dal 25 aprile al 1 maggio: una settimana all’insegna dell’instabilità

L’instabilità meteo dal 25 aprile al 1 maggio. Una settimana in cui si passerà da grandine e bufera all’anticiclone che porterà temperature ben al di sopra della media stagionale. Quello che per molti è il ponte della Liberazione comincia con una forte instabilità su buona parte d’Italia. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, “un primo fronte perturbato, sopraggiunto in quel di domenica, si sta spostando proprio in queste ore verso Levante, mentre un secondo è già pronto a condizionare il tempo proprio per la Festa della Liberazione”. Ma dopo arriverà l’ormai famigerato anticiclone africano, che sta falcidiando la Spagna con temperature oltre i 40 gradi. Ecco cosa succederà in Italia secondo le previsioni meteorologiche.

Il meteo dal 25 aprile al 1 maggio

Temporali e alta pressione, una settimana instabile fino al 1 maggio

Un’instabilità meteo che va dal 25 aprile al 1 maggio. Domani, martedì 25 Aprile, si apre con l’instabilità diffusa. Ad essere maggiormente a rischio temporali saranno ancora una volta le regioni di Nordest e, nel pomeriggio, gran parte del versante adriatico del Centro. Si registreranno accumuli di pioggia fino a 40 millimetri. Le temperature crolleranno momentaneamente. La presenza di aria più fresca in quota potrà dare origine a fenomeni temporaleschi anche piuttosto intensi accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. Relativa tranquillità e minori fenomeni temporaleschi sul resto d’Italia, da Nordovest al versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Qui si registra un aumento del maestrale.

Cosa succederà da mercoledì 26 aprile? Si attende l’arrivo di un promontorio di alta pressione di matrice africana, che comincerà ad avvolgere lo Stivale in una spirale di calore umido, con giorni tranquilli e temperature in rialzo. Anche stavolta, il picco di calore instabile non dovrebbe durare molto: si leggono le tendenze di una nuova perturbazione proprio a cavallo del prossimo weekend, tra sabato 29 e domenica 30 aprile, con uno strascico più che probabile per la Festa dei Lavoratori.