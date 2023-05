Silvio Berlusconi in Sicilia: “Ho sempre combattuto contro la mafia”. Vigilia elettorale a Catania, Berlusconi scatenato, proprio sull’argomento della mafia, che ultimamente lo vede protagonista negativo nel caso delle presunte foto in compagnia del boss Graviano. “Ad ogni tornata elettorale la Sicilia ci ha dato grandi soddisfazioni. I siciliani sanno che noi abbiamo sempre creduto nelle potenzialità della loro terra e abbiamo sempre investito sulla crescita della loro Regione. I nostri governi sono stati quelli che più hanno investito nel Mezzogiorno, per esempio completando la rete autostradale siciliana”.

>>>>> Sondaggi, la rimonta del Cavaliere, la discesa di Schlein

Silvio Berlusconi poco prima del recente ricovero al San Raffaele

Il Cavaliere a Catania, prima del voto: “ho sempre combattuto contro la mafia”

Il senatore e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi in Sicilia: “Ho sempre combattuto contro la mafia”. E prosegue, a Catania alla vigilia elettorale. “Sono anche quelli che hanno più efficacemente combattuto la criminalità mafiosa confiscando patrimoni e stabilizzando il 41bis, arrestando 32 dei 34 latitanti più pericolosi. Tutto questo senza parlare del nostro costante impegno per il Ponte sullo Stretto. I siciliani che guardano al futuro, che credono nel ruolo della loro terra in Europa e nel Mediterraneo ci hanno sempre dato e continueranno a darci fiducia”, conclude.

