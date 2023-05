Sondaggi, la rimonta del Cavaliere, la discesa di Schlein

Sondaggi politici, sale Forza Italia, scende il Pd. Il ritorno di gradimento degli azzurri coincide con la risalita nella popolarità di Silvio Berlusconi. Gli studi dell’Ipsos di Nando Pagnoncelli presentati dal Corriere. Fratelli d’Italia si riprende dai disastri combinati da Cutro in poi, incide forse la buona gestione mediatica della crisi in Romagna. Il partito di Meloni guadagna più di mezzo punto percentuale rispetto al mese scorso e arriva al 29,6%. Proprio la gestione non eccellente, almeno dal punti di vista mediatico, penalizza invece Schlein, che giocava in casa: Pd in discesa per la prima volta dal cambio della segreteria.

Pagnoncelli, sale Berlusconi, record di gradimento: su Forza Italia, scende il Pd

Secondo i sondaggi politici condotti da Ipsos e illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, Fratelli d’Italia riprende la crescita. Il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato oltre mezzo punto percentuale rispetto al mese scorso, attestandosi al 29,6%.Ma sorprendono i risultati che riguardano Berlusconi: sale Forza Italia, scende il Pd. Il partito di Elly Schlein sta rallentando la sua avanzata e sta subendo la prima perdita da quando c’è stato il cambio di segreteria. Anche la Lega sta tornando a crescere, mentre Forza Italia sta perdendo consensi. Il Movimento 5 Stelle sta perdendo un punto e mezzo, mentre Più Europa ne perde mezzo. Nel complesso, il centrodestra guadagna lo 0,2% e il centrosinistra perde lo 0,6%.

Nel dettaglio, la Lega è al 8,2% e registra una crescita dello 0,2%, mentre Forza Italia si attesta al 7,7% (-0,3%). Anche Noi Moderati subisce una perdita e si ferma all’1%, mentre l’Alleanza Verdi Sinistra guadagna lo 0,2% arrivando al 3,5%. Azione di Carlo Calenda attualmente si posiziona al 3,5%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi al 3%. Infine, i leader politici: al primo posto troviamo il trio Conte-Berlusconi-Schlein con un indice di gradimento pari al 31. L’ex premier ha registrato una crescita di ben 10 punti rispetto all’ottobre dell’anno scorso, quando aveva toccato il punto più basso di popolarità. Segue Salvini, stabile al 29%, e poi Lupi (21), Fratoianni (20) e Bonelli (19). A seguire Calenda (17), che registra la perdita più significativa, e Renzi (14).