Stupro di Palermo, il minorenne torna in carcere. Guai per il settimo componente del branco che avrebbe violentato la diciannovenne al Foro Italico il 7 luglio. Il gip aveva inizialmente deciso per la scarcerazione, date le parole convinte del giovane (“Mi sono rovinato la vita”), ma i fatti successivi hanno dato ragione alla Procura, che aveva protestato da subito. Il giovane rientrerà dunque al carcere minorile “Malaspina”, dove il neomaggiorenne attenderà gli sviluppi del processo. Intanto, i media diffondono foto e nome del ragazzo.

Un frammento dalle videocamere del 7 luglio che riprendono la giovane vittima seguita dal branco

In seguito allo stupro di Palermo, il minorenne torna in carcere: ecco perché

Ecco perché dopo lo stupro di Palermo il minorenne torna in carcere dopo la prima scarcerazione. Dopo il primo interrogatorio, il pentimento e la scarcerazione per andare in una comunità, il ragazzo è però riuscito a mandare dei segnali sui social. Frasi piuttosto inquietanti che evidenziano la totale comprensione del gesto compiuto, e sono indirizzate alla provocazione e alla ricerca del consenso.

Gli screenshot dei post e dei commenti sono stati raccolti in un dossier, che è stato indirizzato nuovamente alla procura dei minori. Unitamente ai messaggi in chat che dimostravano che il ragazzo sapesse che la vittima non era affatto consenziente, al contrario di quanto aveva dichiarato all’interrogatorio. Da qui la richiesta di una nuova incarcerazione, che stavolta è stata accolta.

