Carburanti e gasolio, rialzi dei prezzi medi in arrivo

In rialzo il prezzo medio di carburanti e gasolio. Staffetta Quotidiana evidenzia che non ci sono aumenti sui carburanti registrati questa mattina, nonostante siano stati osservati aumenti nei listini dei prezzi consigliati la settimana precedente. Secondo la comunicazione della Staffetta Quotidiana, però, si assiste comunque a un aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati. I dati forniti dall’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo Economico, elaborati dal sito, mostrano le medie dei prezzi per diversi tipi di carburante.

>>>>> Ore tragiche sulle strade d’Italia, strage di motociclisti Previsto in rialzo il prezzo medio di carburanti e gasolio Arriva in rialzo il prezzo medio di carburanti e gasolio. La benzina self-service ha una media di 1,824 euro/litro, con un aumento di 10 millesimi rispetto ai dati precedenti. Le compagnie petrolifere offrono la benzina a 1,827 euro/litro, mentre le pompe bianche la vendono a 1,815 euro/litro. Per quanto riguarda il diesel, la media dei prezzi è di 1,665 euro/litro, con un aumento di 6 millesimi. Le compagnie petrolifere vendono il diesel a 1,671 euro/litro, mentre le pompe bianche lo offrono a 1,653 euro/litro. Per la benzina servita, la media dei prezzi è di 1,961 euro/litro, con un aumento di 10 millesimi. Le compagnie petrolifere la vendono a 2,003 euro/litro, mentre le pompe bianche a 1,876 euro/litro. Per il diesel servito, la media dei prezzi è di 1,806 euro/litro, con un aumento di 7 millesimi. Le compagnie petrolifere lo vendono a 1,851 euro/litro, mentre le pompe bianche a 1,717 euro/litro.

Prezzi del Gpl e quotazioni dei listini

Per quanto riguarda il Gpl servito, la media dei prezzi è di 0,746 euro/litro, con una diminuzione di 2 millesimi. Le compagnie petrolifere lo vendono a 0,758 euro/litro, mentre le pompe bianche a 0,731 euro/litro. Per il metano servito, la media dei prezzi è di 1,553 euro/kg, con una diminuzione di 11 millesimi. Le compagnie petrolifere lo vendono a 1,565 euro/kg, mentre le pompe bianche a 1,542 euro/kg. Infine, per il Gnl, la media dei prezzi è di 1,416 euro/kg, con una diminuzione di 3 millesimi. Le compagnie petrolifere lo vendono a 1,406 euro/kg, mentre le pompe bianche a 1,423 euro/kg.

Questi dati forniscono una panoramica dei prezzi dei carburanti e delle variazioni riscontrate. Mentre non sono stati registrati aumenti questa mattina, i listini dei prezzi consigliati della settimana precedente sembrano influenzare le quotazioni dei prodotti raffinati. Queste informazioni possono essere utili per i consumatori che desiderano essere informati sui prezzi attuali dei carburanti e prendere decisioni informate sulla loro spesa per il carburante.

