È ufficiale: Luigi Di Maio inviato speciale Ue per il Golfo. Ecco quanto guadagnerà

Luigi Di Maio è l’inviato speciale per l’Unione europea nel Golfo. Ecco quanto guadagnerà fino al 2025. Josep Borrell, l’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera ha annunciato l’ufficialità della decisione. L’agenzia Ansa riporta che la votazione in merito è stata approvata senza discussione. È avvenuta in apertura del Consiglio Affari Sport, in corso ora a Bruxelles. Era l’ultimo scalino che separava l’ex leader cinquestelle dal traguardo. L’incarico durerà due anni, ecco quale cifra frutterà al politico campano.

>>>>> Fazio lascia la Rai, Fiorello: “Se uno è bravo lo cacciamo”

Luigi Di Maio

Di Maio inviato speciale dell’Ue per il Golfo: cosa farà e quanto guadagnerà

Arriva l‘ufficialità definitiva per Di Maio inviato speciale dell’Ue nel Golfo. Josep Borrell aveva indicato la sua preferenza già lo scorso 21 aprile. Sono obbligatori alcuni passaggi democratici, come la riunione del Comitato Politico e di Sicurezza e quella dei rappresentanti Permanenti dei 27 in Ue, durante i quali non sono state opposte diverse candidature. Per questo motivo, come da protocollo, l’incarico è ufficializzato alla prima riunione ministeriale disponibile. Eventualità che si è verificata oggi.

>>>>> Federica Pellegrini e la sua lotta contro bulimia e dismorfia, l’intervista

Il nome di Di Maio, già ministro degli Esteri, è stato suggerito da Mario Draghi. Luigi Di Maio entrerà in carica come Rappresentante Speciale dell’Ue nel Golfo dal prossimo 1 giugno. Riceverà uno stipendio di tredicimila euro al mese netti, oltre agli stipendi per lo staff e al rimborso spese. In caso di trasferimento all’estero, lo stipendio salirà a sedicimila euro netti al mese. L’incarico terminerà il 28 febbraio 2025 e in questo periodo garantirà all’esponente politico diverse garanzie, come quella dell’immunità diplomatica.