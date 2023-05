Torremaggiore, parla Tefta: “Mio marito è un mostro”. L’emittente News 24 Albania ha ospitato in diretta, via telefono, Tefta Manaj. La donna è sopravvissuta all’assalto del marito a Torremaggiore, in provincia di Foggia, la notte di sabato 6 maggio. L’uomo, Tulant Manaj, ha ucciso il vicino di casa, Massimo De Santis, e anche la figlia Jessica, 16 anni, che ha fatto da scudo alla madre. Oltre alla mamma, è sopravvissuto anche il figlio di cinque anni, che ieri ha potuto riabbracciare Tefta. Il network ha raccolto la testimonianza della madre, ancora in ospedale.

>>>>> L’associazione Amleta risponde a Barbareschi: “Cultura dello stupro”

L’appartamento di Torremaggiore dov’è avvenuta la strage. In foto Tefta, Tulant e Jessica Manaj

“Mio marito è un mostro, abusò di Jessica”: Torremaggiore, parla Tefta

Durante il programma di News 24 Albania, Me Zemer te Hapur, sulla strage di Torremaggiore, parla Tefta Manaj. “Mio marito era un mostro. Aveva abusato di Jessica e lei non parlava più al padre da due anni. Non solo le ha rovinato la vita ma l’ha anche uccisa”. Come ha raccontato lui stesso agli inquirenti, Tulant Manaj ha ucciso il vicino e la figlia. Ha anche registrato un tremendo video della sua azione.

Il 45enne Taulant Malaj, di origini albanesi, ha ucciso a coltellate il presunto amante della moglie, Massimo De Santis. Ha ferito gravemente la donna che ora è in prognosi riservata e che sarà sciolta domani mattina, e ha anche accoltellato a morte la figlia Jessica, intervenuta per difendere la madre. Salvo il figlio di 5 anni.