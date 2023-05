Ucraina, nuova sfida di Prigozhin a Putin: “Se inizi una guerra…”

Guerra in Ucraina, nuova sfida di Prigozhin a Putin. “Se decidi di avviare una guerra, per favore sii forte, determinato e coraggioso. Solo così potrai ottenere qualcosa di significativo.” Queste sarebbero state le parole del leader del gruppo mercenario Wagner, Yevgheny Prigozhin, durante un’intervista con un giornalista. L’uomo avrebbe chiesto al leader militare un commento sul divieto imposto da Mosca ai media russi di parlare del gruppo di mercenari. L’ informazione è stata riportata nell’ultima analisi sul conflitto condotta dall’Istituto per lo studio della guerra (Isw), il quale sostiene che il commento del leader di Wagner fosse rivolto al presidente russo Vladimir Putin, anche se senza menzionarlo esplicitamente.

Prigozhin, leader del gruppo mercenario militare Wagner

Nuova sfida di Prigozhin a Putin: “Devi cacciare le palle”

L’ennesima sfida di Prigozhin a Putin: “Se inizi una guerra, per favore abbi carattere, volontà e palle d’acciaio“. Secondo Prigozhin, i funzionari smetterebbero di mentire se si realizzassero effettivamente la costruzione di ponti, nuovi edifici e stazioni della metropolitana. I suoi commenti sono “probabilmente mirati a Putin, che i media statali russi hanno costantemente ritratto come un leader attentamente impegnato in piccoli progetti infrastrutturali e nella vita quotidiana del popolo russo”, ha affermato il think tank statunitense. Secondo l’Isw, le sue critiche potrebbero essere il risultato del fatto che Putin non ha fornito la ricompensa promessa per la conquista di Bakhmut, una città assediata da mesi nell’Ucraina orientale.

